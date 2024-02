La seconda tappa di Campionato Regionale assoluto Lead, svoltasi alla palestra Level24 a Casalecchio di Reno, ha confermato l’ottimo momento degli arrampicatori ravennati dell’Istrice. Tra le donne, la diciassettenne Sara Arcozzi si è dimostrata imbattibile, consolidando la testa della classifica generale con la seconda vittoria su due gare nella specialità e candidandosi così alla conquista del trofeo finale come favorita. Alle sue spalle, la compagna di team Caterina Pazzaglia è riuscita a sua volta ad agguantare una medaglia salendo sul terzo gradino del podio. Per la Carchidio Strocchi, una sempre presente Sofia Marsigli ha chiuso al quinto posto, quattro posizioni davanti a Ginevra Castellari, esclusa dalla finale perché preceduta in qualifica da un’atleta dell’Open.

Tra gli uomini, l’oro regionale di Andrea Lidonnici ha proiettato il giallorosso molto vicino alla testa della classifica provvisoria. Soltanto la presenza di un fuori regione lo ha privato della vittoria assoluta nell’Open. A metà classifica i giovani Giorgio Chiari e Ludovico Ravaglia, rispettivamente Carchidio Strocchi e Istrice.

Anche a squadre si è confermata la vetta della classifica per l’Istrice Ravenna. Quinta la Carchidio Strocchi Faenza.