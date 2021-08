Grave incidente questa notte alle 0.50 a San Pietro in Trento in via Alturie, un’auto con a bordo 5 giovanissimi, quattro 16 enni e il guidatore di 18 anni, ha tirato dritto in una curva schiantandosi nel fosso. Immediato l’intervento del 118 con con diverse autoambulanze e dei Vigili del Fuoco per estrarre i ragazzi dall’auto. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Bologna, Cesena e Ravenna con codici di media gravità.