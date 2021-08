Ieri sera l’OraSì Ravenna ha disputato un test al PalaCosta contro i Raggisolaris Faenza, formazione che milita in serie B.

Il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto e, sommato, è stato 69-65 per l’OraSì. Nelle rotazioni hanno trovato spazio tutti gli effettivi a disposizione di coach Lotesoriere, compresi i tanti giovani che da inizio preparazione si stanno allenando stabilmente con la prima squadra. Presente anche Austin Tilghman, giunto ieri in Italia e stasera in panchina con i nuovi compagni.

Un allenamento utile per mettere minuti nelle gambe dei giocatori, a due settimane dalle gare di Supercoppa.

“Un ottimo test soprattutto a livello fisico che ci ha permesso di completare una settimana di carichi molto elevati – commenta il coach giallorosso Alessandro Lotesoriere – Sono contento di aver dato spazio a tanti ragazzi, che stasera porteranno a casa un bagaglio di esperienza in più”.

OraSì Ravenna – Raggisolaris Faenza 69-65 (17-9, 23-13, 16-25, 13-18)

OraSì Ravenna: Berdini 4, Cinciarini 10, Gazzotti 12, Arnaldo 3, Denegri 18, Oxilia, Simioni 12, Ciadini, Bellini, Martini 2, Galletti 1, Giovannelli 7. All.: Lotesoriere.

Raggisolaris Faenza: Merendi, Bianchi, Mazzagatti 4, Ferrari, Siberna 11, Vico ne, Ballabio 8, Poggi 10, Reale 16, Morara 7, Petrucci 4, Ugolini 5. All.: Serra

ARBITRI: Forni e Boudriga