Il derby non sorride ai Blacks, sconfitti dalla Virtus Imola dell’ex Regazzi 68-80. Il tecnico imolese, artefice della cavalcata dei Raggisolaris dalla Promozione alla serie B, è stato omaggiato prima dell’inizio del match dal presidente Filippo Raggi e dal general manager Andrea Baccarini con una targa celebrativa, tra gli applausi del pubblico.

Rispetto alle ultime uscite i Blacks sono meno determinati soprattutto sotto canestro, non riuscendo a far valere la maggiore fisicità. Il gioco imolese imbriglia la manovra dei Raggisolaris e così dopo un primo tempo tutto sommato in equilibrio nel punteggio, sono gli ospiti ad allungare a ridosso dell’intervallo con la tripla di Aglio per il 47-38. Proprio il tiro da tre sarà una delle armi della Virtus, perfetta nel tirare con il 13/25 dalla lunga distanza.

Nel terzo quarto i Blacks non trovano la fiammata per agganciare gli avversari, riuscendo comunque a portarsi prima sotto 54-57 e poi sul 64-69 al 38’. La Virtus risponde ancora con i ‘tiri pesanti’ di Mladenov e di Aglio, ma è Tommasini a pochi secondi dalla fine a chiudere i conti sull’80-66.

Blacks Faenza – Virtus Imola 68-80

BLACKS FAENZA: Bandini 1, Siberna 4, Vico 18, Poggi 11, Voltolini, Molinaro 8, Petrucci 7, Aromando 14, Ragazzini ne, Pastore 5, Belmonte ne, Nkot Nkot ne. All.: Regazzi.

VIRTUS IMOLA: Mladenov 14, Galassi 14, Carta 5, Tommasini 7, Aglio 13, Morara 13, Magagnoli 6, Pellegrini, Soliani 3, Neri, Milovanovic 5. All.: Regazzi.

Arbitri: Chiarugi – Mariotti.

Note. Parziali: 19-21; 38-47; 59-64. Tiri da 2: FA: 24/41, IM: 16/38; Tiri da 3: FA: 4/19, IM: 13/25; Tiri liberi: FA: 8/13, IM: 9/15; Rimbalzi totali: FA: 26, IM: 34.