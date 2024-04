Nella mattinata di domenica 21 aprile, il territorio della Bassa Romagna sarà interessato dal passaggio dell’87esimo Giro di Romagna, che partirà da Lugo e attraverserà Sant’Agata sul Santerno, Conselice, Bagnacavallo, Fusignano e Bagnara di Romagna.

Per garantire lo svolgimento della competizione, saranno predisposte chiusure lungo le strade interessate dal passaggio dei ciclisti 15 minuti prima del loro transito.

Nello specifico le strade coinvolte saranno le seguenti: a Lugo via della Libertà, via Acquacalda, via Foro Boario, viale de’ Brozzi e la strada provinciale 253 San Vitale; a Sant’Agata sul Santerno la Sp 13 via Bastia, la Sp 253 San Vitale; a Ca’ di Lugo e San Lorenzo la Sp 26 via Fiumazzo e l’incrocio in direzione Belricetto con la Sp 17; a San Bernardino l’incrocio con la via Bastia; a Giovecca via Gradizza; a Conselice via Selice; a San Patrizio via Canalazzo; a Massa Lombarda le strade provinciali 253 San Vitale e 12 via Santa Lucia; a Bagnacavallo la Sp 119; a San Potito la Sp 41; a Fusignano la Sp 17; a Bagnara di Romagna la Sp 21.

Le strade verranno chiuse a partire da 15 minuti prima del passaggio della gara.

A Lugo saranno inoltre istituiti alcuni divieti di sosta: dalle 14.30 alle 18.30 di sabato 20 aprile divieto di sosta con rimozione in viale Orsini sul lato destro della strada in direzione stazione – via Baracca, nel tratto compreso tra la rotatoria della stazione e via Ariosto.

Dalle 7 alle 12 di domenica 21 aprile divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in viale Orsini, via Baracca (tratto compreso tra via Codazzi e via Sassoli), via Codazzi, via della Libertà (tratto tra piazza Baracca e via Acquacalda), largo Relencini.

Il personale della Polizia locale, quello delle altre forze dell’ordine e i volontari saranno presenti lungo tutto il percorso per garantire il corretto svolgimento dell’evento a partire dalle 10.30 circa.