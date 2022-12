L’IC San Rocco Faenza da ormai parecchi anni celebra questa importante giornata attraverso il progetto “E’ normale essere differenti”. Ogni anno infatti il 3 dicembre è l’occasione per puntare il focus su un aspetto della persona e vedere come è proprio attraverso le nostre differenze che si esprime la nostra unicità.

Quest’anno il tema affrontato è l’attenzione: “Se ti perdi, riprenditi. L’attenzione nell’era della distrazione” (G. Romagnoli, psicologo).

Nelle settimane precedenti alla giornata, che quest’anno viene anticipata a venerdì 2 dicembre, per permettere a tutto l’istituto comprensivo di celebrarla contemporaneamente, gli studenti delle nostre scuole sono stati accompagnati nella riflessione attraverso due testi.

Alla scuola primaria è stato utilizzato il libro “L’ARTE DI VEDERE LE COSE INTORNO A NOI” di Rob Walker, che propone 131 esercizi di attenzione per scatenare la curiosità e scoprire la gioia del quotidiano.

Alla scuola secondaria invece “IL GIOIELLO DENTRO ME”, di Anna Llenas. Attraverso questo albo illustrato per adolescenti, si è riflettuto sul gioiello che ciascuno ha, la propria essenza, quel piccolo ma fondamentale ingrediente che ci rende unici e inimitabili. Crescendo, la paura di non essere accettati ci porta a nasconderlo fino a disconnetterci da noi stessi, allora è necessario tornare sui propri passi, facendosi accompagnare da buoni amici, per ritrovarlo e farlo risplendere.

Quest’anno inoltre tornerà in presenza il tradizionale rito della scuola, ovvero un momento di vera celebrazione corale della giornata.

Lo spunto viene dalle popolazioni aborigene dell’Australia che prestano una particolare attenzione al mondo ed alla natura. La pittura del corpo, l’ornamento personale, la scultura delle rocce, la pittura della corteccia, la scultura del legno, la pittura e l’incisione nella roccia tracciano il senso della terra e degli uomini. E dunque anche noi, in questo anno di ripresa e rinascita, scegliamo il simbolo del sasso, un sasso da decorare come elemento della NATURA, Natura che ci richiama costantemente alla sua ATTENZIONE, dentro alla quale ritroviamo anche la nostra essenza. Il sasso decorato quindi può diventare il nostro gioiello.

La scuola primaria quindi celebrerà la giornata allestendo una mostra nell’atrio della scuola, a turnazione tra le classi.

La scuola secondaria invece, dalle 10 alle 11 organizza un orienteering emozionale nel cortile della scuola, a cui parteciperanno una coppia di studenti per ogni classe di Faenza e Granarolo, mentre dalle 11 alle 12 ci sarà un grande flash mob nel cortile davanti all’ingresso della scuola secondaria, per costruire insieme il gioiello di tutti gli studenti. Ciascuno infatti posizionerà il proprio sasso decorato, all’interno di un’unica spirale disegnata sull’erba. L’installazione verrà poi smontata e i sassi verranno utilizzati per la realizzazione di 2 aiuole, 1 a Faenza e 1 a Granarolo.

La realizzazione dell’aiuola di Granarolo segnerà simbolicamente l’avvio delle attività di orto didattico anche in quel plesso

Si ringrazia l’associazione Faenza per Te che contribuisce all’evento mettendo a disposizione gratuitamente il trasporto della delegazione dei ragazzi di Granarolo