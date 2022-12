Biotecnologie sanitarie e Management Sportivo. Approvati i nuovi indirizzi dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza. Secondo la scuola, due percorsi che rappresentano “una risposta efficace e mirata alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni nonché una grande opportunità di rilancio del diplomato in Biotecnologie sanitarie, competente nelle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e nell’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare”.

In queste settimane l’Oriani è in fase di organizzazione proprio degli open day, durante i quali verrà presentata la nuova offerta scolastica. Il prossimo appuntamento è per il 17 dicembre, con ingresso su prenotazione alle 14.30 per il ramo tecnologico e alle 15.30 per quello economico insieme all’incontro finale, dopo la pausa delle festività natalizie, alle 14.30 del 14 gennaio, con entrambi i settori congiunti.

Insieme al referente delle attività di orientamento in entrata Luca Bandini, scortato da una pattuglia di insegnanti e studenti dei diversi indirizzi, il dirigente scolastico Fabio Gramellini presenterà anche l’altro nuovo indirizzo, inquadrato invece nel settore economico nell’articolazione Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM). Si tratta dell’indirizzo AFM Management Sportivo, rivolto a chi ha interesse per le materie economiche e giuridiche, ama lo sport e desidera praticarlo, conciliando così agonismo e studio. Prevede l’approfondimento delle scienze motorie e la pratica di più discipline sportive approfondendo le nervature formative e culturali proprie dell’ambito economico.

I nuovi indirizzi saranno presentati in occasione dei prossimi open day, per i quali sarà necessaria la prenotazione con garanzia di accessi a massimo quattro persone per famiglia. Nel sito web dell’istituto sono già attivi i link per le prenotazioni e persino i Qr Code con i quali la prenotazione sarà ancora più rapida.