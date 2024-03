Sono state numerose le iniziative, legate in particolare alla Giornata internazionale della donna, proposte nei giorni scorsi alle ospiti e agli ospiti delle strutture gestite in forma diretta dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna.

Si è cominciato già il 5 marzo alla casa residenza anziani Sassoli di Lugo con l’esibizione del coro femminile “A voj cantè neca me” diretto da Patrizia Strocchi e proveniente da Piangipane.

È stato eseguito dapprima un repertorio folk con canzoni romagnole della tradizione poi si è passati alle canzoni italiane dedicate alle donne, dalla omonima di Zucchero, passando per Fiorella Mannoia alla celeberrima “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini.

Venerdì 8 marzo, poi, un gruppo di ospiti della casa residenza Sassoli di Lugo ha visitato l’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo. Ha potuto vedere così come si lavoravano un tempo canna, stiancia, giunco lacustre, carice e giunco pungente, oltre all’utilizzo di legni come pioppo e salice. Oltre a manufatti impagliati di tutti i tipi, dalla sedia alla testiera del letto, hanno ammirato una serie di borse di alta fattura, raffinate quasi come se fossero di tessuto, cappelli, abiti ricamati e persino una collezione di mutandoni. «L’Ecomuseo, vera e propria testimonianza di green economy e riuso, dimostra come le generazioni passate vivessero in piena armonia con il territorio – commentano le animatrici Caterina Cavina e Silvia Tabanelli –. I nostri anziani sono rimasti molto affascinati dagli oggetti in mostra, soprattutto dal laboratorio dei giochi di una volta.»

Sempre l’8 marzo, alla casa residenza anziani Bedeschi di Bagnacavallo, Rossella Baioni e Roberta Renzi, accompagnate dalla coordinatrice della struttura Antonella Gavelli, hanno offerto a nome di Spi-Cgil e Auser la mimosa a tutte le signore. Mimosa che, assieme alle primule, è stata donata alle anziane della casa protetta Jus Pascendi di Conselice dai volontari della Camera del lavoro.

Infine il centro anziani Silvagni di Voltana è stato teatro del Mimosa party che ha trasformato per un giorno la struttura in una “Beauty Spa”, con trattamenti per il viso e per le mani sia per le ospiti che per gli ospiti e un angolo relax con tisane e dolci sorprese.