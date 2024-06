Corsi di nuoto con la campionessa paralimpica Carlotta Gilli

In piscina con Carlotta Gilli, cinque medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo. L’opportunità è arrivata ad alcuni bambini con disabilità legati alla Swimfit di Ravenna. Si tratta del progetto “Una lezione con Carlotta”, promosso da Procter & Gamble, con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 e ToSwim Inclusive Academy, all’interno del programma “Campioni ogni giorno”.

Sono venti i bambini e ragazzi con disabilità fra i cento iscritti alla Swimfit di Ravenna. Il percorso a loro dedicato è nato tre anni fa ed ora è sfociato in questa nuova collaborazione.

Saranno ben 100 le bambine e i bambini con disabilità che in due piscine dell’Emilia-Romagna, una a Ravenna e una a Copparo (FE), potranno imparare a nuotare con il progetto “Una lezione con Carlotta”. Ma, soprattutto, potranno godere dei numerosi benefici fisici e psicologici dell’attività sportiva e condividere momenti di socialità in piscina con i loro coetanei.

Partita dall’Emilia-Romagna, ma con l’obiettivo di raggiungere prossimamente altre regioni italiane, “Una lezione con Carlotta”, è promossa da Procter & Gamble, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” -, per contribuire a rendere il Paese più inclusivo attraverso lo sport, e ha visto il prezioso sostegno di Coop Alleanza 3.0 che, con una campagna dedicata nei suoi punti vendita, ha permesso di raggiungere anche i consumatori italiani, promuovendo il nuoto come sano stile di vita e coinvolgendoli nell’obiettivo di renderlo accessibile anche ai giovani con disabilità, che spesso devono rinunciarvi per motivi economici.

Affetta dalla malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa che le ha fatto perdere progressivamente la vista fino agli attuali 1/10, Carlotta Gilli non ha rinunciato alla sua grande passione, il nuoto, collezionando record e podi, fino a conquistare ben cinque medaglie a Tokyo 2020. Ma, oltre che una grandissima atleta, Carlotta è un meraviglioso esempio di forza, tenacia e talento, anche fuori dalla piscina: ambasciatrice di ToSwim dal 2019, fa parte della squadra delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, promuove iniziative a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare come ambasciatrice di Fondazione Telethon, ha distribuito pacchi con prodotti di prima necessità per la cura della persona e della casa dei marchi P&G alle famiglie bisognose nella sua Torino con i volontari della Croce Rossa Italiana come ambassador di Procter & Gamble.