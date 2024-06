Il 2024 è un anno particolare per il rapporto, da sempre forte, fra Faenza e la bici.

Martedì 11 giugno alle ore 20 il Panathlon Club Faenza organizza una serata conviviale dedicata al ciclismo all’agriturismoristorante Campanacci in via Roncona 5 a Faenza zona San Mamante.

Al centro della scena il tema “2024 Faenza in bici tra Giro d’Italia e Tour de France” con tre ospiti e relatori: Raffaele Babini direttore di corsa e giudice di gara, oggi presidente SC Faentina, Manuele Tarozzi giovane ed emergente ciclista manfredo, professionista dal 2022 (vittoria alla tappa del Tour du Rwanda, passista scalatore che ha appena concluso la sua prima corsa rosa, e Renato Laghi, professionista dal 1967 al 1979, conta la vittoria di una tappa al Giro d’Italia.

Per motivi organizzativi la presenza deve essere comunicata al cerimoniere Mauro Benericetti (tel. 334.6012469) o via mail:panathlonclubfaenza@gmail.com

Raffaele Babini, classe 1950. Ha praticato lo sport del ciclismo da esordiente a dilettante dal 1966 al 1974 conseguendo 26 vittorie. Nel 1975 diventa Giudice di Gara e di Direttore di Corsa Regionale per le categorie giovanili e dilettantistiche. Nel 1985 ottiene l’idoneità a Direttore di Organizzazione per le gare Nazionali ed Internazionali della categoria dilettanti e nel 1986 viene conseguita anche quella per i Professionisti. Dal 2021 formatore per gli stage dei funzionari impiegati per le scorte tecniche nelle grandi competizioni ciclistiche. Dal 2006 fa parte dello staff della direzione di corsa negli eventi sportivi di maggiore interesse internazionale come il Giro d’Italia, Tirreno Adriatico, Giro di Sicilia, Milano – Sanremo, Giro di Lombardia, Milano – Torino, Giro del Lazio, Strade Bianche, Gran Piemonte, Dubai Tour, UAE Tour e campionati italiani.

Manuele Tarozzi (Faenza, 20 giugno 1998) è ciclista su strada che corre dal 2022 come professionista per il team VF Group[1]Bardiani CSF-Faizanè. Ottiene importanti vittorie già nelle categorie giovanili, tra cui il Memorial Luciano Pezzi a Dozza Imolese tra gli Allievi. Tra gli Juniores conferma il proprio talento con vittorie come la Firenze-Faenza e il Memorial Toffoletti in Friuli-Venezia Giulia. Dopo due anni al team Beltrami TSA Marchiol tra gli Under-23, nel 2019 aderisce al neonato progetto Emilia Romagna Cycling Team, diventandone presto il corridore più rappresentativo. Nel 2019 ottiene tre vittorie: il Piccolo Giro dell’Emilia, il Giro delle Valle Aretine e una tappa del Tour Cycliste Air France in Nuova Caledonia, dove corre con la maglia Azzurra. Nello stesso anno è convocato in Nazionale per due gare tra i professionisti, il Tour of the Alps e il Memorial Marco Pantani. Nel 2020 ottiene due podi e un settimo posto nella prima tappa del Giro d’Italia Under 23 a Urbino. Nel 2021 ottiene due vittorie, al Giro delle Due Province e al Trofeo Città di Malmantile. Ai successi e al rendimento unisce una grande prestazione ai Campionati italiani a Imola, dove nella prova Elite resta in fuga per oltre 200 chilometri prima di chiudere al quindicesimo posto assoluto. Nel 2023 vince la sua prima corsa da professionista, arrivando primo nella settima tappa del Tour du Rwanda. Nel 2024 partecipa al Giro d’Italia.

Renato Laghi (Errano di Faenza, 8 dicembre 1944) è un ex ciclista su strada italiano. Si distinse come gregario di Vito Taccone, Franco Bitossi e Roberto Visentini. Ottenne una sola vittoria da professionista, la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 1977 con arrivo a San Pellegrino Terme, al termine di una lunga fuga solitaria. Fu secondo al Giro dell’Umbria 1970, terzo alla Coppa Sabatini nel 1968 e al Giro di Toscana 1979.