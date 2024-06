Domenica 9 giugno presso il campo sportivo Don Fiorini in via Romagnoli è in programma il torneo memorial “Vincenzo Benati” riservato alle categorie Esordienti 2011 e Pulcini 2013.

Il torneo è dedicato alla figura di Vincenzo Benati, imprenditore, grande appassionato di sport, in particolare di calcio e ciclismo da lui praticato in gioventù. Fu infatti compagno in età giovanile di Vito Ortelli che spinse a proseguire nella carriera che poi lo vide grande protagonista e campione come ciclista professionista.

Faenza Calcio e Virtus Faenza parteciperanno a entrambe le competizioni.

Queste le squadre coinvolte. Per la categoria Esordienti 2011: Virtus Faenza, Faenza Calcio, Mantovae Prato.

Per la sezione Pulcini 2013: Virtus Faenza, Faenza Calcio, Juventus Club Parma, Cesena.

I match inizieranno alle ore 14.30 e proseguiranno fino alle 19 quando sono previste le premiazioni.