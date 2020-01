Si presentano i Verdi: “Noi area critica fondamentale per la svolta verde della coalizione Bonaccini”

Sono Linda Maggiori, Roberto Papetti, Dino Tartagni e Fernanda Useri i quattro volti di Europa Verde che correranno in provincia di Ravenna a sostegno della rielezione di Stefano Bonaccini. A loro quattro il compito di criticare e pungolare il programma del centrosinistra in merito alla svolta verde e a tutti quei temi indispensabili per la sostenibilità ambientale (mobilità sostenibile, nuovi alberi, Green jobs, agricoltura biologica, emissioni inquinanti, salute).Ma non solo. Nel programma dei Verdi trova infatti spazio anche la tutela dei diritti della persona, contro le campagne d’odio e a favore dell’accoglienza, poiché la crisi climatica non è ritenuta scindibile da quella sociale