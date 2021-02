“Il nostro percorso per la costituzione anche a Ravenna di una lista Coraggiosa è appena iniziato e resterà aperto”. In pochi giorni sono oltre 200 le adesioni all’appello per dare vita anche a Ravenna ad una sezione locale di Coraggiosa, il movimento politico che alle ultime elezioni regionali ottenne un brillante risultato coronato dal record di presenze ottenuto da Elly Schlein, poi scelta per diventare vicepresidente della Regione Emilia-Romagna

“Proveniamo da esperienze e generazioni diverse, dalla passione politica, dal mondo del lavoro, dalle associazioni attive nella società, dalle attività culturali, dalla scuola e dall’università, dall’attività medica e dalla ricerca.

Abbiamo bisogno che nuove idee, nuovi linguaggi, nuove modalità irrompano nella politica e nell’azione di governo della città, portando con sé la fatica, le speranze, i talenti che appartengono alla vita quotidiana di una comunità che vuole essere protagonista”.

Con l’appello è iniziato un percorso che sarà aperto: “Non ci interessa fare un semplice cartello elettorale, vogliamo che Ravenna Coraggiosa sia un progetto civico e politico che rinnovi il campo progressista nell’orizzonte dell’alleanza per la sostenibilità. Un rinnovamento in senso ecologista, femminista, europeista, che si radichi nella società e sappia valorizzare quello che di buono è stato fatto, proporre le discontinuità necessarie, con forti innovazioni.

Per questi motivi, abbiamo deciso di continuare a raccogliere adesioni e andare verso un’assemblea di costituzione di Ravenna Coraggiosa entro la prima settimana di Marzo.

Abbiamo avuto modo di riscontrare tanta voglia, passione, volontà di continuare con questo progetto: ora serve dare corpo al progetto di Ravenna Coraggiosa e cominciare, tutti insieme, a lavorare per partecipare con le nostre idee al progetto di coalizione che il sindaco De Pascale sta mettendo in campo”.

Chi vuole aderire all’appello e partecipare può scrivere all’indirizzo perravennacoraggiosa@gmail.com o contattare i proponenti su Facebook e Instagram alle pagine Appello per Ravenna Coraggiosa.

Di seguito la lista degli aderenti: