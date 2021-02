Caviro, Edileco, Ecoplasteam, Waste to Methane e Enel sono le cinque aziende vincitrici dell’VIII edizione del Premio Impresa Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un’ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. Le Aziende Vincitrici concorreranno anche per il prestigioso European Business Awards for the Environment (EBAE) 2022-2023 della Commissione Europea (DG Ambiente).

Il Commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna Giorgio Guberti esprime al Presidente Carlo Dalmonte con soddisfazione, le congratulazioni per il prestigioso premio assegnato.

“Caviro S.c.a. non solo è la più grande Cantina d’Italia e la prima azienda italiana per volumi di vino prodotti ed esportati in oltre 70 paesi, ma è protagonista assoluta di quell’Italia sostenibile, attenta all’ambiente ed alle comunità, che fa della coesione il presupposto per la competitività. Il premio ricevuto la identifica nel novero delle aziende consapevoli che hanno capito come solo attraverso l’innovazione sostenibile ed intelligente si possa costruisce un futuro migliore per il nostro territorio e per il paese intero”.