Ecogest, azienda attiva nel campo della manutenzione del verde autostradale, ha scelto di essere presente nella lotta al coronavirus con due interventi mirati: una donazione all’ospedale di Lugo per l’acquisto di presidi sanitari e attrezzature mediche, e una destinata al fondo di solidarietà attivato dal Comune di Cotignola per le famiglie più bisognose e per progetti sociali.