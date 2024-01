Confcooperative Romagna apre il 2024 con la 1° Assemblea Congressuale chiamata a eleggere il nuovo Presidente che guiderà l’associazione nei prossimi 4 anni e il nuovo Consiglio.

Generatori di Sostenibilità Integrale – L’economia cooperativa per lo sviluppo del territorio è il titolo dell’appuntamento che si terrà il 26 gennaio al Palacongressi di Rimini.

Il programma prevede due momenti distinti: al mattino (dalle ore 9, 30) l’evento aperto al pubblico con la relazione del presidente uscente Mauro Neri, i saluti istituzionali e un approfondimento sul tema della sostenibilità integrale insieme a ospiti di livello regionale e nazionale.

Nella parte che si apre al pomeriggio i delegati delle cooperative associate – 536 sono le aderenti a Confcooperative Romagna – sono chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente. Il voto è preceduto da un dibattito riservato ai cooperatori delegati e sarà seguito dalla proclamazione e dall’intervento del nuovo presidente. Verrà eletto anche il nuovo Consiglio territoriale composto da 100 rappresentanti e saranno nominati i delegati romagnoli da inviare alle assemblee regionale e nazionale di Confcooperative.

L’intenso programma della mattinata si apre con uno spazio dedicato al Gruppo Assimoco con Alessia Borrelli che illustra l’iniziativa solidale messa in atto sull’Emilia-Romagna con il bando ideeRete, erogando 510mila euro di contributi a fondo perduto a 11 realtà pesantemente colpite dall’alluvione nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

I lavori della parte pubblica dell’assemblea proseguono con la relazione del presidente uscente Mauro Neri, a cui seguono i saluti delle autorità.

Il programma prevede un approfondimento sull’economia a sostenibilità integrale, tema questo scelto per il Congresso, così da proseguire il percorso al quale Confcooperative Romagna ha già iniziato a lavorare in questi anni. Il talk condotto dal direttore Aiccon Paolo Venturi coinvolgerà alcuni cooperatori proprio su alcune pratiche di sostenibilità integrale messe in atto in cooperativa.

Seguono gli interventi del vicedirettore di Unioncamere Emilia-Romagna Guido Caselli, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del presidente di Confcooperative Maurizio Gardini che conclude i lavori della mattinata.

La parte pubblica dell’Assemblea sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Confcooperative Romagna a partire dalle 9.50.