“Approvato l’ODG a prima firma Ercolani per la messa in sicurezza del parcheggio scambiatore di Marina, si apre così un percorso per costruire un parcheggio sicuro e fruibile, le iniziative messe in campo sono volte al contrasto dei furti che hanno caratterizzato il parcheggio nel corso delle ultime estati.

La sempre maggiore centralità del parcheggio nelle strategie dell’Amministrazione per i lidi, richiede a mio parere un importante lavoro di adeguamento anche sul piano della sicurezza, le misure proposte nell’ODG sono state formulate in trattativa con alcuni rappresentanti di maggioranza, che ringrazio, particolarmente attenti al tema della sicurezza in questa zona, il documento è infatti frutto di un accordo fra i 3 consiglieri più giovani del consiglio comunale, in ordine dal più giovane al più esperto: Ercolani (Lega), Haxhibeku (PD) e Vasi (PRI), che ben conoscono le criticità del parcheggio e l’importanza di renderlo sicuro affinché possa davvero essere attrattivo e fruito dai ravennati.

Questo è solo il primo passo di un percorso volto ad aumentare la sicurezza e quindi di fatto la fruibilità da parte dei cittadini del parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna e dei lidi ravennati, quando si lavora per un obiettivo comune cadono le bandierine di partito e rimane la concretezza della politica di qualità fatta al servizio della cittadinanza, sono molto soddisfatto di questo risultato.”