Si sfalda l’asfalto di via Canal Grande. Lungo praticamente tutta la strada sono costanti gli interventi di manutenzione per coprire con delle “toppe” le buche che si formano sulla carreggiata. La situazione, però, peggiora all’altezza dell’incrocio con via Corbari, dove l’asfalto si sgretola, come se fosse macinato in grandi e piccoli sassi che, col passaggio dei veicoli, finiscono a bordo della sede stradale, sulla pista ciclabile, nei marciapiedi o dentro i giardini delle case. Situazione decadente dell’asfalto anche nel tratto di via Corbari che si affaccia su via Canal Grande. Le proteste dei residenti sono diventate materia per un’interrogazione da parte di Italia Viva