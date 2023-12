“Amor di pasta” è il posto giusto dove trovare pasta fresca e congelata, gastronomia, piadine, tutto rigorosamente fatto in casa.

Giorgia Maioli ha inaugurato il punto vendita a Ravenna in via Garigliano 25 (traversa di via Rubicone e via Panfilia), dove è possibile acquistare, ma anche consumare sul posto: il piatto forte è il cappelletto al ragù, come da tradizione ravennate e sono sempre presenti anche contorni e secondi.

Un approccio giovane al lancio di questa attività, che ha profili sui social dove si possono scorrere le immagini di passatelli, cappelletti, tagliatelle… tutti i prodotti che potrete trovare in negozio.

Un grande augurio di buon lavoro a Giorgia dalla Confesercenti, nella foto insieme a Riccardo Ricci Petitoni.