La Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese” lancia una serie di appuntamenti per la pulizia delle spiagge: si inizia domenica 10 dicembre, fino alle ore 12, per una pulizia della spiaggia libera di Tagliata di Cervia, nella zona di via Salentino (concessione 34 e limitrofe), dove quest’estate si sono involati due pulcini di fratino. Appuntamento direttamente in spiaggia alle ore 9.45.

Si prosegue nell’anno nuovo, domenica 21 gennaio, con la pulizia della spiaggia della Riserva Naturale dello Stato “Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano” a Lido di Classe, con appuntamento alle ore 9.45 nel parcheggio del Bagno Go Go (via Bering 105); durata indicativa della pulizia fino alle ore 12.30.

Infine, appuntamento sempre con la spiaggia di foce Bevano, ma stavolta a Lido di Dante, domenica 18 febbraio, dalle ore 9.45 alle 12.30, con appuntamento presso la sbarra di ingresso alla Pineta Ramazzotti, in viale Paolo e Francesca.

La durata della pulizia è indicativa ed ognuno può dedicarvi il tempo a propria disposizione. Verranno forniti sacchi, portarsi guanti ed eventualmente una pinza per la raccolta. D’obbligo abbigliamento comodo e adeguato alla stagione invernale.

L’obiettivo sarà il recupero dei materiali spiaggiati dalle mareggiate invernali, ed al contempo la sensibilizzazione sui periodi idonei per le pulizie delle zone naturali, ovvero lontano dal periodo di nidificazione dell’avifauna, che va indicativamente da marzo ad agosto.

La pulizia si svolge in collaborazione con il progetto “Archeoplastica”.

Per informazioni, chiamare il 3349470326 o scrivere a fratinoravenna@gmail.com

I volontari vi aspettano!

Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”