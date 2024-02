È partito ieri sera, venerdì 2 febbraio 2024 presso il Comando della Polizia Locale di Ravenna di via Rocca Brancaleone, la prima serata di formazione volta all’avvicinamento all’associazione di Protezione Civile Bizantina Ravenna OdV. Nella serata di ieri sono stati trattati gli argomenti riguardanti le buone norme di comportamento e funzioni di Polizia Locale. Proseguiranno le serate formative del 7, 9 e 12 febbraio, aventi come relatori, rispettivamente, Personale Sanitario, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del corpo nazionale e, in ultimo, ancora una serata con la Polizia Locale. È rinnovato l’invito di partecipazione a tutti i cittadini interessati, inviando comunicazione all’indirizzo email bizantina.ravenna2022@gmail.com o al numero h24 della intestata associazione +39 331 2063444.