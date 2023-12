“I Carabinieri di Cervia hanno tratto in arresto un cittadino libico con precedenti per furto in flagranza di reato all’interno di un’abitazione.

Inoltre è stato deferito all’autorità giudiziaria un cittadino italiano dai Carabinieri di Milano Marittima sempre per furto all’interno di un esercizio commerciale.

“Massima allerta in questo periodo con i servizi rafforzati in vista del periodo natalizio. Grato a tutte le forze di polizia impegnate nei servizi di vigilanza e controllo del territorio e nelle attività info-investigative.”, – cosi in una nota il prefetto Castrese de Rosa.