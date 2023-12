Con una vittoria nell’ultima azione disponibile il Ravenna espugna il Romeo Galli e chiude il girone d’andata primo a 36 punti. Mattatore della serata Antonio Sabbatani che, entrato nella ripresa, trova la zampata vincente allo scadere.

Per il derby contro l’Imolese mister Gadda sceglie Sare a centrocampo e Spezzano in sostituzione dell’acciaccato Mancini facendo scalare in avanti Agnelli, prima da titolare per Diallo.

La prima emozione dell’incontro è di stampo Imolese, all’11’ sugli sviluppi di un corner palla controllata forse con un braccio da Capozzi che arriva a Ciucci, conclusione dal limite dell’area che si stampa sul palo. La risposta giallorossa non si fa attendere ed al 14’ Diallo riesce ad anticipare tutti in spaccata sul bel cross di Marino chiamando Adorni alla prodezza per salvare i suoi. Passano 5’ e di nuovo il Ravenna sfiora il vantaggio, corner battuto da Nappello sponda di Esposito e tap in di Gobbo che viene salvato sulla linea di porta. La partita è maschia e la posta in palio importante, al 30’ un intervento rude di un difensore imolese accende una mischia che il direttore di gara seda con un paio di cartellini gialli, a fine incontro saranno in otto a finire sul suo taccuino. Ultima emozione del primo tempo la punizione dal limite di Nappello che gira sopra la barriera ma si spegne sopra la traversa.

Nella ripresa il Ravenna sembra crederci di più e parte subito a mille, sfiorando il gol prima con Diallo che si accentra e conclude alto, poi con Tirelli che non riesce ad impattare su un bel cross di Campagna. Al 8’ ci prova Nappello che sfrutta un errato disimpegno rossoblu per inserirsi in area e cercare la conclusione, ma ancora una volta la difesa dei padroni di casa si salva con qualche affanno. Imolese che si fa molto pericoloso al 20’ bel cross di Daffe che trova Raffini sul secondo palo, ma il colpo di testa dell’ex giallorosso è largo. Al 23’ il Ravenna passerebbe in vantaggio, ma la rete di Tirelli ben imboccato da Nappello è annullata per fuorigioco, da rivedere. Giallorossi più propositivi nella ripresa e padroni di casa che riescono ad alleggerire la pressione attorno alla mezz’ora con un paio di corner calciati velenosamente da Capozzi ma controllati da Cordaro. Al 43’ il Ravenna sfiora il vantaggio nuovamente con Rrapaj, rientrato dopo l’infortunio, che arriva alla conclusione coordinandosi perfettamente ma trovando Konate a deviare in angolo alla disperata. Il rientro del capitano rinvigorisce i giallorossi che adesso credono nel colpaccio esterno, si segnala un’altra colossale occasione per Sabbatani che prova a risolvere una mischia in area con un colpo di tacco bloccato sulla linea. Proprio quando all’ultima lancetta di orologio la porta di Adorni sembrava nuovamente stregata ecco arrivare in una nuova mischia in area il tocco risolutivo di Sabbatani che fa esplodere al 7’ di recupero i tifosi giallorossi presenti al Galli. Derby vinto e titolo platonico di campioni d’inverno conquistato per i ragazzi terribili di Gadda che così potranno godersi un Natale al comando in solitaria.

IL TABELLINO

IMOLESE – RAVENNA FC 0-1

Marcatore: 97′ Sabbatani

IMOLESE: Adorni, Ale, Dall’Osso, Mattiolo (71’ Rizzi), Capozzi (82’ Manes), Garavini, Manzoni (51’ Georgiev), Ciucci, Vlahovic, Diaby Diawara (54’ Daffe), Raffini (72’ Konate). A disposizione: Laukzemis, Kashari, Gospodiov, El Archi. Allenatore: Gianni Domenico D’Amore

RAVENNA FC: Cordaro, Spezzano, Esposito, Gobbo, Agnelli (90’ Boccardi), Sare, Campagna (60’ Alluci), Marino, Diallo (68’ Sabbatani), Nappello (73’ Rrapaj), Tirelli. A disposizione: Rossi, Paccagnini, Calandrini, Vinci, Pavesi. Allenatore: Massimo Gadda

AMMONITI: Capozzi, Spezzano, Dall’Osso, Sare, Ciucci, Nappello, Marino, Ale

ESPULSO: Sare per doppia ammonizione al 98′

RECUPERO: 2’ e 7′