Stanziati i fondi del Comune per imprese parzialmente o totalmente sospese: domande entro il 24 novembre

La giunta comunale di Faenza ha approvato l’erogazione dei sostegni economici alle imprese che hanno subito la chiusura, parziale o completa, dopo il decreto del governo del 24 ottobre scorso. A sostegno delle imprese sono così stati stanziati 500 mila euro, fondo perduto, alle realtà con partita IVA con sede e con un’unità locale che operi nel territorio del Comune di Faenza. Il contributo a fondo perduto sarà di 2.000 euro per le imprese costrette alla totale chiusura e di 1.200 per quelle con attività dei servizi di ristorazione (come ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie) che hanno avuto una riduzione dei corrispettivi e che non abbiamo percepito da parte del Comune di Faenza o dall’Unione della Romagna Faentina contributi economici durante le annualità 2019 e 2020.

Nello specifico potranno beneficiare del sostegno economico con codice Istat Ateco 2007:

• 932100 Parchi di divertimento e parchi tematici

• 931300 Gestione di palestre

• 931120 Gestione di piscine

• 931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti

• 931190 Gestione di altri impianti sportivi nca

• 931200 Attività di club sportivi

• 960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

• 960420 Stabilimenti termali (esclusi quelli con presidio sanitario obbligatorio)

• 932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento

• 591400 Attività di proiezione cinematografica

• 900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

• 773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

• 900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

• 900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

• 932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

• 823000 Organizzazione di convegni e fiere

• 561011 Ristorazione con somministrazione

• 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

• 561030 Gelaterie e pasticcerie

• 562100 Catering per eventi, banqueting

• 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

Le erogazioni saranno accertate successivamente e la mancanza della condizione comporterà la revoca del sostegno economico con l’obbligo di restituirlo al Comune di Faenza.

Per poter accedere al contributo sarà necessario presentare una auto-dichiarazione, inviata esclusivamente via PEC (pec@cert.romagnafaentina.it) entro le ore 23.59 del 24 novembre 2020.