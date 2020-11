Un’audizione per potersi esibire nelle vie della città: la proposta di un’artista di strada

Mattia, in arte “Re cane”, è un’artista di strada che da ormai due anni si esibisce periodicamente a Ravenna, cantando e suonando la chitarra in via Diaz. Per potersi esibire, Mattia ha chiesto l’autorizzazione all’ufficio competente, ma vorrebbe introdurre una modifica al regolamento. Secondo Mattia è infatti importante che gli artisti, oltre a possedere l’autorizzazione che permette di suonare e cantare in alcune vie della città, svolgano una sorta di audizione che verifichi le loro reali capacità prima della performance in strada.