Breton conferma: «Verso immunità di gregge in Ue il 14 luglio». E mostra il «passaporto sanitario» in diretta

Il commissario europeo responsabile dei vaccini, Thierry Breton, ha confermato la sua previsione secondo la quale i cittadini dell’Unione Europea entro il 14 luglio avranno raggiunto l’immunità collettiva per il Covid. «Ora abbiamo la capacità di produrre e fornire ai nostri concittadini europei i 360 milioni di dosi del vaccino previste alla fine del trimestre e i 420 milioni di dosi previste per la fine di luglio, necessarie per iniziare a parlare di questa immunità collettiva e raggiungerla», ha dichiarato intervistato da Le Figaro.

Il commissario ha anche mostrato come sarà il cosiddetto «passaporto sanitario» a cui l’Unione europea pensa per una riapertura in sicurezza. «Ci sarà una versione per lo smartphone e una versione di carta per il”passaporto sanitario”europeo»

fonte il Corriere