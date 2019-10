Gesto di solidarietà nei confronti della Polizia per i due agenti uccisi in questura a Trieste, Pierluigi Rotta, 34 anni, e Matteo Demengo, 31 anni. Alcuni cittadini, che hanno preferito rimanere anonimi, colpiti dalla tragedia della sparatoria del 4 ottobre, nella mattinata di sabato hanno deposto mazzi di fiori di fronte all’ingresso della questura ravennate in viale Berlinguer. Un altro mazzo è stato deposto all’ingresso riservato alle volanti, in via Fontana. Gesti di vicinanza nei confronti degli agenti uccisi e di tutti gli agenti di polizia che ogni giorno rischiano la vita in servizio.

I fiori sono stati quindi raccolti dalla polizia di Ravenna e collocati all’interno della questura.