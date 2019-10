Notte d’Oro: migliaia di persone in centro a Ravenna

Noemi e Rocco Hunt sono stati i principali animatori della Notte d’Oro 2019 in centro a Ravenna. Anche quest’anno le vie e le piazze si sono riempite di persone attirate dai diversi eventi organizzati per festeggiare la notte bianca. Giovani e giovanissimi hanno fatto tappa principale in Piazza del Popolo dove, sul palco, si sono alternati i due cantanti. Molte persone anche al palazzo comunale, grazie alle visite guidate organizzate per scoprire la storia di Ravenna e delle diverse opere custodite all’interno del municipio. Stessa situazione in altri palazzi storici della città, come la Prefettura, o nei palazzi delle banche che hanno aderito alla giornata di apertura straordinaria delle filiali indetta dall’Abi. Aperti ovviamente i principali poli culturali di Ravenna, i monumenti, le sedi che stanno ospitando la biennale di mosaico, mentre grande curiosità ha destato la sosia della regina Elisabetta.