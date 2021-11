Finti tecnici: spruzzano un po’ di gas e convincono le vittime ci sia una perdita, poi le derubano | VIDEO

Finti operatori di Hera segnalati in azione in questi giorni sul territorio ravennate. Vittima una coppia di anziani che, sebbene istruita sul modus operandi dei malviventi, è caduta nel tranello ed è stata derubata. I ladri sembra siano riusciti a portare a termine il loro colpo utilizzando una bomboletta, probabilmente come quelle per ricaricare gli accendini. Dopo aver suonato alla porta delle proprie vittime, sono riuscite a farle uscire di casa dove è andata in scena la solita recita: le finte generalità, il finto tesserino, il finto allarme su alcune perdite registrate nella zona.