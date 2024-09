Aumento furti e furti in abitazione: “Spesso danni ingenti per bottini miseri”

Sono tornati ad aumentare i furti in abitazione. Ravenna al 20° nell’indice di criminalità dei capoluoghi di provincia, stabilito conteggiando le denunce depositate alle forze dell’ordine. 15.534 nel corso del 2023, 500 in più dell’anno precedente. La classifica peggiora considerando solo i furti in abitazione. quinto posto, 1.504 denunce, 300 in più del 2022. 589 invece le denunce per furti in esercizi commerciali (15° posto). Complessivamente sono 6.611 le denunce per furto (20° posto), quasi 400 in più rispetto all’anno precedente. Numeri che i gruppi Whatsapp nati sul territorio per monitorare la microcriminalità purtroppo si aspettavano