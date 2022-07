Grave incidente oggi alle 15 in località Filetto sulla via Roncalceci SP 34 un camion e’ uscito da solo di strada mentre percorreva la strada direzione Prada-Filetto finendo in un canale poco prima dell’incrocio con la via Rampina, il conducente è stato soccorso da una ambulanza del 118 che dopo le prime valutazioni ha chiesto l’intervento dell’auto medicale, sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco da Ravenna per estrarre il camionista incastrato tra le lamiere, che è poi stato trasportato al Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Ravenna.