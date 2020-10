Fiera di San Rocco: se non cambiano le norme, si farà. Ma sarà suddivisa in tre giornate

La Fiera di San Rocco si farà. Con le attuali normative, il tradizionale appuntamento di inizio novembre potrà svolgersi anche quest’anno, anche se in maniera totalmente stravolta a causa dell’emergenza sanitaria. Non potranno quindi esserci le strade colme di persone e per questo motivo è stato necessaria una riorganizzazione del programma della manifestazione. Saranno quindi 3 i giorni dedicati alla fiera. Cuore pulsante sarà il parco Tassinari dove sarà allestito il borgo medievale e l’unico stand enogastronomico. Si partirà venerdì alle 18.30 con l’inaugurazione e la cena. Si continuerà sabato pomeriggio, dalle 16, quando i volontari apriranno le porte di via Cavour, e degli altri ingressi previsti, ad un pubblico che dovrà essere ovviamente ridotto. Domenica si replicherà nell’arco di tutta la giornata.