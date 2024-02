Da martedì 27 a giovedì 29 febbraio, dalle ore 8.15 alle 17.30, per lavori di posa infrastrutturale della fibra ottica, a Faenza, in via Monte Brullo, tra il civico 1 e via Santa Lucia, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di transito. Le modifiche alla viabilità saranno indicate attraverso la segnaletica di cantiere che consentirà l’accesso ai passi carrabili e a quelli pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.