Conferenza programmatica per Legacoop Romagna: “Serve forza per pianificare il futuro”

Conferenza programmatica di Legacoop Roamgna a Forlì nella sede di CIA-Conad. Un punto di partenza verso un nuovo cammino. Per orientarsi un documento con 7 valori fondamentali. Alla base di tutto però uno sviluppo economico ad oggi frenato da salari troppo bassi e da servizi essenziali non garantiti a tutti, mentre le aziende chiedono nuove infrastrutture.

La mattinata di confronti, rinominata Immagina Romagna, porterà i propri temi alla conferenza programmatica nazionale in programma a Roma a metà aprile.