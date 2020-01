Non si terrà il flash mob organizzato dalle Sardine per sabato 25 gennaio lungo la spiaggia del Papeete a Milano Marittima. La Questura di Ravenna non ha concesso l’autorizzazione: la manifestazione, sebbene apartitica, è stata ritenuta propaganda elettorale, vietata durante la vigila di un’elezione. Si terrà invece il pranzo di fine campagna elettorale alle 13 al ristorante Ca’ Rossi di Savio