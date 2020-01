Anas SpA informa che domenica 26 gennaio dalle ore 19:00 alle ore 24:00 la Strada Statale nr.16 “Adriatica” nel tratto compreso fra i km 118+400 (Ponte Reno intersezione via Bastia) e 129 (rotatoria in località Taglio Corelli) verrà chiusa al traffico per permettere il recupero di un mezzo pesante fuoriuscito di strada al km 122 (nei pressi della località Villapianta).

Il tratto stradale interessa i territori comunali di Conselice, Alfonsine e Lugo.