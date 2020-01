Al ristorante con l’abbonamento. La nuova frontiera della gastronomia arriva anche a Ravenna, dove, al ristorante Gabarè, dal 27 gennaio, in via Manlio Travaglini 14, si potrà mangiare quante volte si vuole pagando un semplice abbonamento. L’idea è venuta allo chef Ciro Adamo, già titolare del locale Nascosto, in via Trieste.

Il nuovo locale aprirà il 27 gennaio. La formula è rivolta a famiglie e single e prevede colazione, pranzo e cena. Tre primi e tre secondi a disposizioni fra i quali scegliere. L’abbonamento mensile prevede una tariffa di 220-240 euro. Il pacchetto famiglia (due adulti e due bambini) sarà di circa 400 euro al mese. Previste agevolazioni per gli studenti.

Disponibile anche il pacchetto “pausa pranzo”, 20 pranzi a 120 euro e il take away

Sarà garantito anche un servizio per i cani.

La nuova proposta punta a far risparmiare i clienti il tempo (calcolato in 80 ore mensili) e quindi anche il costo della spesa quotidiana e della preparazione dei pasti quotidiani. Il locale sarà plastic free