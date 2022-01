Nella giornata di ieri, giovedì 6 gennaio, sulle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della Lotteria IOR dal titolo “A Natale vinci per aiutare”: un grande gioco che sostiene la ricerca scientifica, per aiutare i ricercatori dell’IRST di Meldola a portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Per il territorio di Ravenna l’evento si è tenuto presso Casa Matha, istituzione culturale bizantina che ha concesso una delle sue sale ad una manifestazione che, pur aperta al pubblico, si è svolta ovviamente in ottemperanza alle normative vigenti in termini di contenimento del contagio da Covid-19.

L’adesione all’iniziativa è stata davvero molto generosa: anche quest’anno la Lotteria IOR dell’Epifania si è confermato il gioco solidale delle festività romagnole più apprezzato. Sono stati infatti distribuiti 50.050 biglietti, di cui solo 17.428 nella provincia di Ravenna: questo ha portato ad un incasso di più di 125.000 euro, cui si aggiungono circa 40.000 euro di sponsorizzazioni dei partner, tra cui i più importanti ricordiamo Conad, Le Befane Shopping Centre, BPER Banca, Orto Mio, Società Gas Rimini, Banca Malatestiana, BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, Rossi Ortofrutta, Assicoop Unipol. Di conseguenza l’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica un incasso intorno ai 165.000 euro. «Una cifra davvero clamorosa per i tempi difficili che stiamo vivendo, e che fa ben capire quando in Romagna sia chiaro il concetto che, nonostante tutto, chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro per nessun motivo – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – voglio dunque congratularmi non solo con i più fortunati ma con chiunque abbia partecipato: anche chi non ha conquistato uno dei 66 premi in palio, infatti, ha contribuito concretamente a sostenere l’obiettivo di un futuro senza tumori, che rappresenterebbe ovviamente la vittoria più grande di tutte. In più, ricordo che grazie alla generosa collaborazione del nostro partner principale tutti i biglietti non vincenti si tramuteranno in buoni-sconto di pari valore per fare la spesa nei Conad della Romagna dal 10 gennaio al 27 febbraio: quindi, è proprio il caso di dirlo, con la Lotteria IOR non si perde mai».

Venendo finalmente all’estrazione dei premi, tra cui il più prestigioso l’auto Dacia Sandero Streetway messa a disposizione in collaborazione con la concessionaria Moreno Group, di seguito l’elenco dei biglietti vincenti relativi alla Lotteria della provincia di Ravenna, esigibili entro e non oltre i prossimi 90 giorni.

1° Automobile Dacia Sandero Streetway: 80448

2° Ombrellone e 2 lettini stagione 2022 Bagno Waikiki Beach 62 Punta Marina + 200 euro buoni spesa Cofra: 61077

3° Buoni spesa Cofra per un totale di 500 euro: 77964

4° Weekend in un capoluogo italiano in Hotel 4 Stelle con guida privata per visita della città per 2 persone compresa colazione: 63333

5° Ombrellone + 2 lettini stagione 2022 presso Bagno Bologna Punta Marina: 65119

6° “Pacchetto coccole” e pernottamento al Relais Villa Margherita Montilgallo di Longiano + Cena al Ristorante IL SAMBUCO per 2 persone: 76349

7° Cena, pernottamento e colazione all’Agriturismo La Rinaldina di Faenza per 2 persone: 79890

8° Cena, pernottamento e colazione all’Agriturismo La Rinaldina di Faenza per 2 persone: 79919

9° Bicicletta Somec e borsone sportivo: 64271

10° Fornitura annuale prodotti Winni’s per cura della persona e della casa: 66686

11° Abbonamento 30 ingressi Piscina Comunale Faenza e 2 zaini sportivi: 62721

12° Buoni spesa Cofra da 200 euro: 76757

13° Frullatore con cottura a vapore Hotpoint Ariston: 76435

14° Abbonamento trimestrale palestra Wavefit e zaino sportivo: 75742

15° Barbecue e Cesto prodotti agroalimentari Coldiretti: 70127

16° Buono per pulizia viso e massaggio “Total body relax” presso Aloha Estetica e Bellezza Faenza: 62533

17° Buono da 100 euro parrucchiera Antonella Hair Faenza: 62989

18° Buoni spesa Cofra da 100 euro: 7977

Premio Cornice in mosaico: 78684 Premio Buono spesa da 50 euro Libreria Longo Ravenna: 78019

21° Buono da 50 euro parrucchiera Studio 48 LookMaker Lugo: 79782

22° Cesto prodotti agroalimentari Coldiretti: 73678