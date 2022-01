Sono arrivati in questi giorni i primi esami dell’autopsia per la morte di Chiara Busa, la 47enne trovata senza vita il 29 dicembre scorso a Montaletto di Cervia in un appartamento di una palazzina in via Visdomina.

La donna è deceduta a causa del fumo che aveva invaso l’appartamento dopo che in cucina si era sprigionato un incendio da un fornello.

La notizia è apparsa su Il Resto del Carlino.