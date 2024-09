“Siamo arrivati a settembre ma le criticità non migliorano, anzi peggiorano. Dai continui episodi vandalici e di degrado si aggiungono disagi e disservizi legati alla mobilità.

Il turismo termale e sportivo è in crescita proprio a fine stagione, complice eventi legati al territorio…eppure le corse degli autobus, già insufficienti in piena stagione, vengono dimezzate. Mentre l’ amministrazione parla di destagionalità, non è in grado di rendere la città piu’ vivibile ed organizzata ad accogliere i turisti.

La mobilità è una tematica particolarmente cara anche ai residenti

Le piste ciclabili sono utili, ma molti, soprattutto i piu’ anziani, in bici non riescono a muoversi! Perchè non dare la possibilità a TUTTI di poter usufruire di mezzi pubblici affidabili tutto l’ anno e in tutto il territorio, dal forese al centro, da Tagliata a Milano Marittima?? Cominciamo ad incrementare le corse, magari investendo per rendere TUTTI i mezzi usufruibili anche ai portatori di handicap.

Pianificare non è certo materia di questa amministrazione. A metà settembre ancora nessuno conosce il programma per il prossimo Natale e Capodanno! Eppure gli operatori turistici e la città stessa dovrebbe già essere pronta con programmi e offerte già da qualche mese.

Sarà possibile installare le ” case in legno” anche a Milano Marittima? Qual’ è il programma per tutta la città?

E se questo è il ” passo nuovo” ….”