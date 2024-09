“Sono trascorsi alcuni mesi dall’avvio del progetto “I pavoni di Punta Marina, un percorso di civiltà”, grazie al quale l’Associazione CLAMA Ravenna, in collaborazione con il Comune della città, ha permesso a questi splendidi volatili di rimanere liberi e protetti nella loro casa, la pineta del lido; grazie al progetto sono stati apposti cartelloni esplicativi e distribuite brochure con la grafica di Nicola Varesco, fornito consigli sul corretto comportamento per una convivenza pacifica, offerto consulenze dell’esperto Paolo Fenati a chi ha contattato l’associazione. A questo proposito insistiamo nel ricordare che, per la sicurezza degli stessi pavoni e per mantenere un equilibrio naturale, è vietato alimentarli in città; essi trovano tutto il necessario per la loro sussistenza in pineta!

Dopo averli visti protagonisti di articoli, comunicati, profili social e persino su TripAdvisor, pensiamo sia il momento di renderli ancora più famosi con un concorso fotografico ad hoc!

Per questo l’associazione CLAMA ha organizzato “Pavoneggiando”, concorso amatoriale a tema pavoni.

Per partecipare al concorso non dovrete fare altro che recarvi a Punta Marina (Ravenna), “armati” di macchina fotografica o di cellulare – e di pazienza, attendere l’apparizione di uno o più pavoni, scattare ed inviare la foto a clama2010@libero.it o via WhatsApp al 3398952135 ENTRO IL 15 OTTOBRE 2024″