Da giovedì 4 a venerdì 12 agosto, in via Sant’Umiltà, nel tratto compreso tra via F.lli Rosselli e piazza Bologna, verrà istituito il senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna (da via F.lli Rosselli verso via Fornarina).

Gli automobilisti provenienti da piazza Bologna e diretti verso via Sant’Umiltà avranno direzione obbligatoria a destra verso via Fornarina.