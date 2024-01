Per lavori di manutenzione alla ‘rete gas’ in via Micheline, a Faenza, sono previste una serie di modifiche alla viabilità dalunedì 29 gennaio a venerdì 16 febbraio e comunque fino a termine lavori:

– divieto di transito in via Micheline tra via Laderchi e il civico 27 (di via Micheline);

– divieto di sosta con rimozione forzata in via Micheline e via Laderchi;

– doppio senso di circolazione per i residenti, frontisti e mezzi di pronto intervento e di emergenza in via Micheline e in via Laderchi.