Per lavori di pulizia dei fossi stradali sono previste modifiche alla viabilità nel Comune di Faenza; dalle ore 12 di mercoledì 16 ottobre 2024 fino a fine lavori, nel tratto di via Campazzo tra le vie Accarisi e dei Braccianti, divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e veicoli in uso a residenti e frontisti.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi disposti lungo i tratti oggetto dei lavori indicando a residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria abitazione.