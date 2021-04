Olmatello: via i pali della recinzione, ma si attende ancora un accordo sul sentiero

Con il ritorno in zona arancione e la possibilità di svolgere liberamente passeggiate su territorio comunale, i faentini, recandosi all’Olmatello a Castel Raniero hanno potuto notare la scomparsa dei pali, piantati dai proprietari del terreno, che annunciavano l’arrivo della recinzione lungo il sentiero 505. Le buone notizie però riguardanti la soluzione della problematica devono ancora attendere. Il confronto infatti fra il Comune di Faenza e i proprietari dell’area attraversata dal sentiero non ha fatto passi vanti. I pali sono stati asportati dagli stessi proprietari che nel frattempo hanno deciso di approfondire la questione e la legittimità della soluzione estrema della chiusura, ma si è ancora in attesa di novità.