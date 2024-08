In occasione della manifestazione “Non mollo 2024” in programma a Faenza sabato 24 agosto, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Dalle ore 14 di sabato 24 alle 6 di domenica 25 agosto, nel tratto di via Cavour tra piazza Santa Maria Foris Portam e via Orto Sant’Agnese, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli al servizio della manifestazione).

Dalle ore 8 di sabato 24 alle 6 di domenica 25 agosto, in tutti i box sosta nella prima corsia lato Bologna del parcheggio di via Cavour, divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto mezzi al servizio della manifestazione). Esclusivamente e solo per effettive situazioni di necessità e urgenza i residenti o frontisti delle zone interdette alla circolazione potranno accedere o defluire dalle proprietà secondo le indicazioni del personale al servizio della manifestazione.