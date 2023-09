Da martedì 5 settembre i residenti del comune di Faenza delle zone alluvionate che nelle scorse settimane non hanno ricevuto il prodotto larvicida attraverso la distribuzione porta a porta, lo potranno ritirare gratuitamente presso gli uffici Urp di Faenza di piazza Rampi, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e i giovedì anche dalle 14.45 alle 16:15. La distribuzione andrà avanti sino ad esaurimento delle scorte. Questa misura di sostegno straordinaria è stata messa in campo per le zone pesantemente colpite dall’alluvione.

Per il resto del territorio comunale, urbano e extraurbano, sono in vigore due ordinanze ( n°11 e 15 del 2023) che dispongono precise azioni di contrasto alle zanzare che i cittadini e le imprese devono osservare.