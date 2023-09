Ravenna Coraggiosa esprime il proprio apprezzamento per i 13 progetti, concordati tra il Comune di Ravenna e la Regione Emilia-Romagna, inseriti nell’ Agenda di trasformazione urbana per lo sviluppo sostenibile per un ammontare complessivo di 11 milioni di euro cofinanziati dai Fondi strutturali europei FESR e FSE+.

Tali progetti presentano alcune priorità particolarmente significative che Ravenna Coraggiosa condivide:

– l’impegno per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili che si concretizza nell’investimento di 3 milioni di euro per l’efficientamento energetico e il teleriscaldamento integrato con un impianto fotovoltaico al servizio del Polo degli uffici Comunali e del Polo scolastico Lama sud nel quartiere Ravenna sud;

– un’attenzione evidente al forese di Ravenna. Più della metà degli investimenti sono infatti previsti nelle diverse località del forese con interventi da tempo attesi e concordati con i Consigli territoriali;

– l’attenzione al tema, molto caro alla comunità ravennate, della mobilità sostenibile pedonale e ciclabile, prevedendo collegamenti tra Madonna dell’ Albero e Ravenna, a Piangipane in via Maccalone, tra Santo Stefano e Carraie e una importante ciclovia, con forte valenza turistica, da Classe, alla Pineta di Classe, a Fosso Ghiaia fino a Mirabilandia raccordata con la ciclovia nazionale Adriatica e con i collegamenti del Parco Marittimo;

– la scelta di opere importanti per la cultura, la formazione, lo sport, la diffusione delle conoscenze digitali.

Ravenna Coraggiosa auspica che tali interventi si realizzino in tempi celeri e che possano integrarsi con gli investimenti, ancora più rilevanti, previsti dal PNRR che chiediamo vengano tutti confermati dal Governo Nazionale.