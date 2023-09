Cena di solidarietà a Castel Bolognese per raccogliere fondi a favore della scuola materna Camerini-Tassinari, uno dei quattro istituti del Comune duramente colpiti dall’alluvione. Pizza, musica e lotteria organizzata dai Volontari per l’Ambiente di Castel Bolognese, da maggio impegnati quasi costantemente ad aiutare per l’alluvione.