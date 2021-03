Problema per le visite allergologiche: prenotabili solo a Cesena

C’è un problema legato alle visite allergologiche in provincia di Ravenna: non è possibile ottenere un appuntamento. Segnalazioni erano arrivate nei giorni scorsi da parte di cittadini. Non è un problema secondario in periodo di campagna vaccinale. Chiunque infatti abbia avuto un episodio anafilattico, in particolare se legato a vaccinazioni o altri farmaci, deve sottoporsi a visita allergologica prima di presentarsi al proprio appuntamento per la vaccinazione contro il coronavirus. Non sono molte le persone che rientrano nella casistica, ma il rischio è di vedersi fissata la visita in una data successiva all’appuntamento della vaccinazione se non ci si pensa per tempo. Al momento, infatti, le prime date utili sul territorio dell’Ausl Romagna sono a fine aprile all’ospedale Bufalini di Cesena.